Patrice Robitaille est l'un des quatre acteurs qui sont célébrés à En direct de l'univers ce samedi.

François Létourneau, Pierre-François Legendre, Rémi-Pierre Paquin et Patrice Robitaille seront réunis dans le cadre de la spéciale 20 ans de le série Les Invincibles. On connait l'histoire d'amitié de ces comédiens, mais on connait moins leur vie privée.

Savez-vous qui est la conjointe de Patrice Robitaille? Elle se nomme Audrey et ils sont ensemble depuis plus de 12 ans.