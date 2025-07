7 fois où Sophie Fouron nous a épatés avec son look

Sophie Fouron est notre étoile mode du jour!

Nous avons appris aujourd'hui que l'animatrice télé serait à l'animation de Bonsoir bonsoir! pendant deux semaines le mois prochain, du 6 au 21 août.

Celle qui se décrit comme une «ancienne globetrotter» a un immense talent et un sens du style indéniable. On a donc pensé vous présenter ses tenues les plus épatantes des dernières années!

Voici 7 looks marquants de Sophie Fouron, en commençant par sa superbe robe veston rouge vif: