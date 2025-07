Bonsoir Bonsoir confirme que c’est LUI qui remplace Jean-Philippe Wauthier jusqu’à la fin de la saison

Au début du mois de juillet, Jean-Philippe Wauthier avait fait un bref retour devant les caméras pour une entrevue sur le plateau de Bonsoir Bonsoir.

À ce moment-là, il confiait :

«Je pense que l’on a tous un élastique qu’on étire. On ne sait pas c’est quoi la tension maximale de cet élastique-là. On en a tous un à la naissance. On joue avec jusqu’à tant que ça pète. Et tu ne peux pas vraiment savoir quand il va péter.»

Il devait reprendre l’animation de l’émission dès la semaine suivante, mais finalement, Radio-Canada a annoncé qu’il ne serait pas de retour comme prévu.