Marie-Claude Barrette révèle son plus grand regret: «un 5 minutes qui change ta vie»

Marie-Claude avait des notes excellentes à l'école et elle avait un rêve: faire des études en psychologie. Mais à sa sortie du secondaire, l'orienteur qu'elle a rencontré lui a conseillé de faire de la science économique avec ses notes, ce qu'elle a fait.

Plus tard, elle s'est inscrite au bacc en psychologie, mais elle est tombée enceinte et n'a jamais pu terminer ses études. Avec le recul, elle réalise qu'elle n'avait pas de fun pendant ses études supérieures, elle n'était plus bonne et elle prenait tous les cours complémentaires en psychologie. Si elle avait à recommencer, elle choisirait la psychologie.