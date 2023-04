Normand D’Amour décroche un sourire à Marie-Claude Barrette: «je me trouve beau»

Normand D’Amour s’est confié à Marie-Claude Barrette sur son rituel matinal célébrant sa bonne estime de lui. Il a alors décroché un grand sourire à l'animatrice, et parions qu'il en sera de même pour vous...

Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.

C’est dans le cadre de son podcast Ouvre ton jeu que Marie-Claude Barrette s’est entretenue avec le comédien vedette de STAT, nous permettant d’en apprendre plus sur lui!

Normand D’Amour nous a entre autres donné une bonne leçon de vie, celle de s’aimer et d’être fier de qui on est. Il a confié que tous les matins il se faisait une séance d’amour propre devant le miroir, célébrant sa personne avec douceur. C’est sain d’honorer et de souligner sa valeur comme le fait le comédien et, comme il le mentionne si bien, on souhaite à tout le monde de s’aimer eux-même!

La discussion riche avec Normand D’Amour est disponible sur les plateformes de baladodiffusion et sur la chaîne YouTube de Marie-Claude Barrette!

Rappelons que c’est le 17 avril que la vedette lançait son tout nouveau projet, Ouvre ton jeu. C’est l’occasion pour les fans qui s’ennuient d’elle depuis son départ de TVA de la retrouver, autrement, à sa façon!

