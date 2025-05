Enceinte, Sofia Blondin se livre sur les tournages d’Empathie

Le balado qui se rattache à la série Empathie fait une incursion dans les coulisses de la série.

Dans le plus récent enregistrement disponible sur Crave et Iheart, on découvre Sofia Blondin, celle qui joue le personnage d'Astryd, la sœur de Suzanne (Florence Longpré), qui dévoile des secrets de coulisses du tournage.