Sofia Blondin d'Empathie est maman

Devenir maman n’a pas effacé ses ambitions professionnelles, mais a plutôt redéfini ses priorités: « C’est sûr qu’on a parfois peur de ralentir, de disparaître du radar, mais une fois enceinte, c’est comme si tout s’était aligné. Ce que je voulais vraiment, c’était fonder une famille et j’étais convaincue que la vie allait suivre. »

Dans cette nouvelle aventure, elle est loin d’être seule! Son conjoint, qui ne vient pas du milieu artistique, est très présent. Il a pris un congé de paternité de cinq semaines à la naissance de leur fille et prévoit un congé parental pour l’été: « On est une belle équipe. J’ai aussi eu beaucoup d’aide de ma famille et de ma belle-famille. Je mesure ma chance. »

On leur souhaite tout le bonheur du monde!