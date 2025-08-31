Selena Gomez partage les coulisses de son enterrement de vie de jeune fille au Mexique

Selena Gomez a décidé de marquer une grande étape avant son mariage avec Benny Blanco… en beauté!

La chanteuse et actrice de 33 ans a partagé sur Instagram des photos de son enterrement de vie de jeune fille, célébré à Cabo San Lucas, au Mexique.

Le week-end dernier, Selena a été aperçue montant à bord d’un bateau de luxe avec plusieurs de ses proches. Si elle n’avait rien révélé sur l’occasion à ce moment-là, son dernier carrousel Instagram a dissipé tous les doutes: il s’agissait bien de son enterrement de vie de jeune fille!