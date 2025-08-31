Selena Gomez partage les coulisses de son enterrement de vie de jeune fille au Mexique

Début du contenu principal.
Selena Gomez a décidé de marquer une grande étape avant son mariage avec Benny Blanco… en beauté!
La chanteuse et actrice de 33 ans a partagé sur Instagram des photos de son enterrement de vie de jeune fille, célébré à Cabo San Lucas, au Mexique.
Le week-end dernier, Selena a été aperçue montant à bord d’un bateau de luxe avec plusieurs de ses proches. Si elle n’avait rien révélé sur l’occasion à ce moment-là, son dernier carrousel Instagram a dissipé tous les doutes: il s’agissait bien de son enterrement de vie de jeune fille!
Dans la première photo publiée, la star rayonne dans une minirobe blanche brodée de fleurs, posant sur un canapé avec l’océan comme décor de fond. Sur une autre image, elle porte une robe dos nu ornée de perles, accompagnée d’un voile brodé de l’inscription «Bride to Be».
Selena a également dévoilé un aperçu de la maison dans laquelle elle séjournait. La propriété avait été décorée avec soin: ballons blancs et argentés, inscriptions «bride» et «Mrs Levin» un peu partout, clin d’œil évident à son futur nom de mariée.
Une tonne d'amies a répondu à l'appel de la star!
Rappelons que la vedette de Only Murders in the Building a annoncé ses fiançailles en décembre dernier avec le producteur de musique Benny Blanco (de son vrai nom Benjamin Levin). Les amoureux se fréquentent depuis environ un an, après avoir été amis de longue date.
Si la date exacte du mariage reste un mystère, Benny Blanco a récemment confié, dans le balado Therapuss de Jake Shane, que la cérémonie devrait être toute simple: « Je pense que oui. Je pense que ce sera un peu calme. Ce sera tranquille », a-t-il déclaré.
Une chose est sûre, les festivités sont déjà lancées pour Selena et ses fans n’attendent plus qu’une chose: découvrir quand elle dira officiellement «I do»!
