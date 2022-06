Selena Gomez à couper le souffle dans une magnifique robe scintillante

Selena Gomez est notre étoile du jour!

La chanteuse et actrice a attiré tous les regards lors d'une rare apparition sur le tapis rouge à Los Angeles pour la première de la nouvelle saison de la série Only Murders in The Building.

La star était absolument renversante dans une magnifique robe scintillante. Elle a complété son superbe look avec des boucles d'oreilles brillantes et de jolis escarpins.



Voici les photos de son style glamour :