5 séries sombres et terrifiantes à regarder après Stranger Things

Les deux premiers épisodes de la 2e saison de la série à succès Only Murders in The Building avec Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short sont disponibles dès maintenant sur la plateforme Disney+!

Et si vous n'avez jamais regardé cette série, on vous la suggère fortement! Vous pourrez voir tous les épisodes de la saison 1 en rafale.

2. Qui a tué Marie-Josée? sur Crave

 

Crave | Qui a tué Marie-Josée? (bande-annonce) from Bell Média RP on Vimeo.

Cette série documentaire Crave porte sur le meurtre de la top-modèle Marie-Josée St-Antoine. La Québécoise de 23 ans a été assassinée dans son appartement de New York en 1982.

À ce jour, ce meurtre n'est toujours pas résolu, mais les enquêteurs ont gardé les noms de trois principaux suspects. L'un d'eux est Alain Montpetit, une grande star de la télévision et de la radio au Québec décédée d'une surdose de drogues en 1987.

3. Ne t'éloigne pas sur Netflix

Quatre personnes, de sombres secrets et un passé qui pourraient bien causer leur perte... Connaît-on vraiment quelqu'un ?

C'est la question que soulève Ne t'éloigne pas, un thriller captivant avec Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage et Sarah Parish.

4. American Horror Stories sur Disney+

 

Dans cette suite de la série d'horreur à succès American Horror Story, on nous plonge dans une histoire différente à chaque épisode. Pour public averti : frissons garantis!

5. Sermons de minuit sur Netflix

 

L'arrivée d'un jeune prêtre charismatique s'accompagne de miracles glorieux, de mystères mençants et d'une ferveur religieuse renouvelée dans une ville mourante.

Une série d'épouvante signée par le créateur de The Haunting of Hill House, également sur Netflix.