Découvrez pourquoi Selena Gomez et Cara Delevingne étaient à Montréal cette semaine

La nouvelle mouture de Match Game - officiellement la saison 6 depuis son retour en 2016 - sera diffusée dès le 23 juillet sur ABC, juste après Who Wants to Be a Millionaire?, pour une grande soirée jeux télévisés en famille.

Chaque épisode mettra en vedette quatre concurrents qui tenteront de faire correspondre leurs réponses à celles d’un panel de célébrités dans un jeu de type «questions à trous», avec 25 000 $ à la clé.

En plus de Selena Gomez et Cara Delevingne, plusieurs célébrités ont fait le déplacement jusqu’à Montréal pour participer au tournage: Beanie Feldstein, Adam Pally, Amy Sedaris, Ana Gasteyer, Anthony Anderson, Caroline Rhea, Joel McHale, Randall Park, Thomas Lennon, Kal Penn, BD Wong, Tituss Burgess, Triumph the Insult Comic Dog. Certaines de ces vedettes avaient déjà participé à l’émission lors de l’ère Baldwin, tandis que d’autres font leur première apparition dans l’univers déjanté de Match Game!

Ça promet!

