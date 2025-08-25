Sébastien Delorme s’ouvre avec vulnérabilité sur l’après District 31

Début du contenu principal.
De 2016 à 2021, Sébastien Delorme a marqué le public avec son interprétation de Stéphane Pouliot dans la quotidienne à succès District 31. Son personnage, devenu emblématique, a connu une fin tragique: retrouvé sans vie dans le coffre de sa voiture après avoir été abattu à bout portant par le criminel Joël Racicot (interprété par Sébastien Leblanc) dans un entrepôt lié au trafic de drogue.
Que devient un comédien lorsque son personnage adoré du public disparaît de l’écran? Il a répondu à la question au micro de Marie-Claude Barrette à son balado Ouvre ton jeu.
Il a eu peur de devoir retourner vers un emploi plus «ordinaire». La peur de ne plus recevoir d’auditions l’a habité, tout comme celle de devoir reprendre un travail dans une boutique, comme ce fut le cas après son départ de l'émission La Promesse.
«"Ah, ce n'est pas vrai, je ne vais pas retourner dans cette zone-là où est-ce que vraiment tu te sens vraiment comme de la marde." En fait, c'est la plus grande publicité qui ne pouvait pas m'arriver, le plus grand service qu'il ne pouvait pas me faire c'était de me faire mourir, puis finalement de créer une espèce de demande pour moi, qui a fait que, malgré les quelques mois que je n'ai pas eu de travail, ça a fait monter ma valeur comme comédien.»
Cliquez sur le bouton jour pour voir l'extrait.
Le comédien incarnait Luc Marion dans la série La Promesse, aux côtés de Michèle Barbara Pelletier et Évelyne Brochu.
À la fin de l’émission, n’ayant plus d’auditions à l’horizon, il s’est retrouvé à devoir travailler dans une boutique de vélos afin de subvenir à ses besoins.
Pour écouter l'entrevue complète avec Sébastien Delorme, c'est par ici!
Vous aimerez aussi: