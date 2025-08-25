Sébastien Delorme s’ouvre avec vulnérabilité sur l’après District 31

Il a eu peur de devoir retourner vers un emploi plus «ordinaire». La peur de ne plus recevoir d’auditions l’a habité, tout comme celle de devoir reprendre un travail dans une boutique, comme ce fut le cas après son départ de l'émission La Promesse.

«"Ah, ce n'est pas vrai, je ne vais pas retourner dans cette zone-là où est-ce que vraiment tu te sens vraiment comme de la marde." En fait, c'est la plus grande publicité qui ne pouvait pas m'arriver, le plus grand service qu'il ne pouvait pas me faire c'était de me faire mourir, puis finalement de créer une espèce de demande pour moi, qui a fait que, malgré les quelques mois que je n'ai pas eu de travail, ça a fait monter ma valeur comme comédien.»

