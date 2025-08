Marie-Claude Barrette se confie sur son rôle de grand-maman

Dans le texte accompagnant la photo, l’animatrice s’est livrée sur ce nouveau rôle qui la comble de bonheur :

« Je ne pensais pas qu’en devenant Mamie, j’allais me sentir plus jeune !!!

Il y a un lâcher-prise qui vient avec ce rôle, un aspect ludique que j’avais mis de côté, et ce désir de le voir grandir.

Henri vient d’avoir 1 an🎈. Quelle magnifique année il nous a fait passer. Angela et Nicolas sont des parents incroyables. C’est beau de voir ma fille devenir mère, de la découvrir sous un nouvel angle. J’apprends à l’observer.

Henri est calme et enjoué. Je lui raconte des histoires, il ne se tanne jamais 🤩. J’aime ce rôle de mamie. Je l’endosse pleinement.

Une chose est certaine : je serai toujours là pour lui. »

