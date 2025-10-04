Sean «Diddy» Combs condamné à quatre ans de prison

Avant le prononcé de la sentence, Combs a pris la parole pour qualifier son comportement de «dégoûtant, honteux et malade», s’excusant auprès des victimes mais aussi de ses enfants, présents dans la salle. Ses filles Chance et D’Lila, en larmes, ont imploré le juge de faire preuve de clémence.

Son équipe de défense a tenté de mettre en avant une année de sobriété forcée en détention, un parcours de réhabilitation et un passé philanthropique. Un montage vidéo de 11 minutes retraçant sa carrière et sa vie de famille a même été projeté, mais il n’a pas convaincu le juge Arun Subramanian, qui avait déjà refusé à deux reprises sa libération sous caution.

Le juge a rappelé que l’acquittement de certaines charges ne le dégageait pas de ses comportements violents et coercitifs. Pour la procureure Christy Slavik, il s’agissait d’un cas clair d’abus de pouvoir:

«Ce n’est pas une question d’argent. Sa monnaie, c’était le contrôle.»

Combs a été condamné en vertu du Mann Act, une loi fédérale qui interdit le transport de personnes à travers les États pour la prostitution.