Le témoignage de Guy Fournier au procès de Gilbert Rozon fait réagir

Des témoignages qui dérangent

À son émission matinale, Patrick Lagacé a soulevé son questionnement par rapport aux propos des différents témoins et amis de Rozon: «Y a trois personnalités qui sont venues témoigner, qui sont venues dire à quel point c’était quelqu’un d’exemplaire, charmant, charmeur, charismatique etc.» Puis l'animateur a précisé: «M.Johnson a dit :’’Gilbert Rozon c’est quelqu’un de charmant, courtois, poli, respectable, particulièrement auprès des femmes.’’ Et, les témoignages étaient à peu près tous dans ce sens-là. Postigo le comédien, metteur en scène va témoigner pour parler de son ami Gilbert Rozon, aujourd’hui, et ce que je veux dire c’est que tout ce que ces gens-là ont dit et je soupçonne que ce que Postigo va dire […] je pense que c’est vrai.»

En revanche, il a tenu à expliquer son opinion: «Moi je l’ai vu aller Gilbert Rozon, c’est quelqu’un de charmant, de charmeur, de charismatique en effet. Qui vous fait sentir comme la personne la plus importante qu’il n’a jamais croisée de sa vie. J’ai vu ça de mes yeux vu. Entrepreneur à succès, il a fait travailler du monde, il a suscité les loyautés, y a eu des flashs de génie, tout ça est vrai.»

Cependant, les affirmations des témoins ont dérangé l’animateur: «Là où c’est un peu déstabilisant de voir ces gens-là venir témoigner, c’est qu’évidemment, ce qui est reproché à Gilbert Rozon, quand on regarde le modus operandi [...] ça se passe à peu près toujours derrière les portes closes.»

Ces constatations, ont mené l’animateur à ajouter: «Fait que, quand Johnson, quand Fournier, quand Flamand disent: ‘’J’ai jamais vu ça’’, bin non, il ferme la porte, ou ça se passe dans un bosquet, dans les fougères. Donc, je comprends qu’ils disent ‘’Mon ami, ce n’est pas comme ça que je le connais.’’ Je veux juste rappeler une affaire, ça se passait à portes fermées. […] Personnellement, je ne laisserais aucune femme, aucune fille que je connais dans la même pièce que Gilbert Rozon.»