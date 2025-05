Accusations graves contre Kevin Costner: Une scène de viol improvisée dénoncée

Selon les documents déposés mardi, Devyn LaBella aurait été appelée à doubler l’actrice Ella Hunt pour une scène particulièrement sensible, initialement refusée par cette dernière. Le tournage aurait eu lieu le 2 mai 2023, en Utah, dans un environnement qu’elle décrit comme hostile et non conforme aux protocoles professionnels attendus sur un plateau de cinéma.

«Ce jour-là, j’ai été laissée à découvert, sans protection et profondément trahie par un système qui promettait sécurité et professionnalisme», a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter.

«Ce qui m’est arrivé a brisé ma confiance et a changé à jamais ma façon d’évoluer dans ce secteur.»

L’accusation la plus troublante reste l’absence présumée d’un coordinateur d’intimité, pourtant exigé par les standards actuels de l’industrie, notamment par la Guilde des acteurs américains (SAG-AFTRA). Pour une scène aussi délicate, cela constitue une violation directe des protocoles visant à protéger les interprètes.