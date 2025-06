L’artiste Florence K s’est également exprimée sur le contexte délicat et son désir de changement: «Je suis encore liée par des ententes contractuelles avec Ad Litteram qui sont de nature confidentielle, ce qui explique mon silence sur cette situation pénible.» Celle qui parle aussi d’un climat difficile ajoute: «La conciliation et la charge mentale étaient lourdes. J’ai souvent soulevé des questions et en retour j’ai reçu des silences ou des réponses incomplètes […] J’espère pouvoir tourner cette page prochainement et être libérée de mes obligations contractuelles.»