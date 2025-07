Combs reconnu coupable de ce chef d'accusation

Les délibérations du jury ont commencé lundi et la décision a finalement été prononcée, ce matin, au troisième jour des délibérations. Un jugement unanime selon le président du jury composé de huit hommes et de quatre femmes. Ensemble, ils ont reconnu l’artiste coupable «d'avoir fait voyager à travers le pays, notamment ses petites amies et des prostitués masculins rémunérés, afin de se livrer à des relations sexuelles» Selon ce qu’a dévoilé Noovo Info. Ce qui en fait une faute pénale selon la loi fédérale Mann Act.