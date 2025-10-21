Sara Dufour donne des nouvelles de sa santé

Sara Dufour a donné des nouvelles de sa santé aujourd'hui sur les réseaux sociaux.

La talentueuse chanteuse a attrapé un vilain virus qui l'a forcée à reporter trois spectacles qui étaient prévus depuis longtemps. C'était la première fois qu'elle souffrait d'une bronchite, et cette infection virale l'a clouée au lit.

Près de deux semaines après avoir annoncé le report de ses concerts, Sara Dufour va mieux. Elle sera en mesure de remonter sur scène dès ce week-end et remercie ses fans pour leur compréhension.

Voici le message de la star québécoise sur son état de santé: