Sara Dufour donne des nouvelles de sa santé

Début du contenu principal.
Sara Dufour a donné des nouvelles de sa santé aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
La talentueuse chanteuse a attrapé un vilain virus qui l'a forcée à reporter trois spectacles qui étaient prévus depuis longtemps. C'était la première fois qu'elle souffrait d'une bronchite, et cette infection virale l'a clouée au lit.
Près de deux semaines après avoir annoncé le report de ses concerts, Sara Dufour va mieux. Elle sera en mesure de remonter sur scène dès ce week-end et remercie ses fans pour leur compréhension.
Voici le message de la star québécoise sur son état de santé:
«Salut tout le monde
Je veux vous donner des nouvelles de ma santé, après 12 jours…
Ça a été un périple assez rocailleux et je n’avais jamais vécu cela auparavant.
La nature me fait un énorme bien et je vois maintenant la lumière au bout du tunnel.
Je serai sur pieds pour mon spectacle au Théâtre Capitole de Québec ce samedi 25 octobre et j’ai très hâte de vous y voir!!
Ps: merci pour tous vos beaux messages d’encouragement lors de ma dernière annonce
Sara xx»
On est bien heureux de lire qu'elle a repris des forces!
Pour vous remettre en contexte, voici le message de Sara Dufour publié il y a 12 jours, où elle admettait être «tombée en larmes» au moment du diagnostic:
En ce qui concerne la tournée de l'étoile de la chanson, elle se poursuit jusqu'en 2026.
En plus de ses spectacles à Québec, Longueuil et Repentigny, au cours des prochaines semaines, Sara Dufour rendra visite à ses fans qui habitent en régions éloignées.
Pour découvrir toutes les dates de concerts, visitez le site officiel de l'artiste.
Sur une note personnelle, l'autrice-compositrice-interprète partage sa vie avec un chanteur depuis déjà plusieurs années.
Les deux musiciens se sont souvent retrouvés ensemble sur scène, et ils sont magnifiques à voir tous les deux!
Vous aimerez aussi: