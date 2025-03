C'est LUI, l'amoureux du chanteur Jules de Zénith!

Côté carrière, Jules a toujours baigné dans la musique. Après des études dans ce domaine, il a participé à Star Académie et à La Voix, où il a été repêché dans l'équipe de Lara Fabian. Son talent l'a mené sur plusieurs grands plateaux musicaux du Québec, dont En direct de l’univers et Bonsoir, bonsoir!, en plus d’occuper le rôle de choriste à La Voix. En 2024, il franchit une nouvelle étape en lançant son tout premier album, Pour tout vous dire.

Y'a pas à dire, avec une carrière musicale en plein essor et une belle histoire d'amour, Jules semble plus épanoui que jamais!