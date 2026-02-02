Safia Nolin annonce LA nouvelle que les fans attendaient

Début du contenu principal.
Safia Nolin a fait une formidable surprise à ses fans cette semaine.
La populaire chanteuse lancera officiellement un nouvel album. Et ce disque était attendu par les admirateurs de Safia Nolin depuis plus de 6 ans!
Pour mieux comprendre, on vous invite à parcourir le carrousel Instagram ci-dessous. La surprise musicale en question se trouve en quatrième dans l'album photos:
C'est donc officiel, Safia Nolin lancera bientôt l'album Reprises vol.3!
Le premier album de cette série est sorti en 2016. Ses versions douces et mélancoliques de succès québécois populaires ont conquis le public.
Puis, en 2019, Safia Nolin nous a offert Reprises vol.2. On trouvait sur ce disque des reprises de Céline Dion, Isabelle Boulay et Annie Villeneuve, en plus de collaborations avec Pomme et Alexandra Stréliski.
Pour l'instant, aucun détail n'est connu concernant ce nouvel album de reprises.
Par contre, l'anniversaire de la star est le 15 février. Pourrait-elle nous offrir cette nouveauté musicale le vendredi précédent? Nous garderons l'oeil ouvert!
Il y a quelques mois, l'autrice-compositrice-interprète nous a invités à découvrir CLAPS (SOURIEZ), une chanson envoûtante, presque orchestrale. Les paroles mordantes abordent la «perte et la désillusion d’une industrie musicale qui avale tout sur son passage».
Dans le communiqué émis aux médias, il est indiqué que les paroles de Safia Nolin abordent l’illusion de l’amour, la perte de sens et le vide qu’on trouve parfois dans le regard des autres.
