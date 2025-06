Safia Nolin demande l'aide de ses fans

Safia Nolin a demandé de l'aide à ses fans aujourd'hui sur Instagram.

Le jour de la Fête nationale, elle a reçu une vidéo d'un étudiant de Gaza. Le jeune homme a perdu son frère et son père, qui ont péri sous les bombes. Celui qui rêve de devenir ingénieur vit maintenant avec sa mère dans une tente. Sous cet abri de fortune, ils n'ont plus rien; ni eau, ni nourriture, en plus de l'immense deuil qui les habite.

Mahmoud Abu Riash a demandé à Safia Nolin de faire un appel à tous afin d'amasser des sous pour rebâtir leur maison.

Voici la vidéo de la chanteuse, qui est suivie de celle de cet étudiant, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: