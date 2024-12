Rupture pour Marie-Christine Lavoie

«Je suis célibataire depuis plus d’un an, et je ne suis pas malheureuse toute seule, bien au contraire», a-t-elle confié au 7 Jours. Marie-Christine semble avoir trouvé son équilibre ailleurs que dans l’amour, en se plongeant dans ses nombreux projets.

«Je travaille sur différents projets; je suis en pleine écriture pour des émissions de télévision et de nouvelles conférences. J’avance aussi mon livre et je m’occupe de ma boutique en ligne. Je suis dans la créativité, et je m’amuse», a-t-elle ajouté.

Pour Marie-Christine, cette rupture est devenue une occasion de se recentrer sur elle-même et ses passions. Elle montre que, même après une période difficile, il est possible de trouver du bonheur dans la création et le cheminement personnel.