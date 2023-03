Marie-Christine Lavoie donne des nouvelles de son genou suite à son départ de Big Brother Célébrités

«Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je voulais vous donner des nouvelles suite à ma sortie de la maison de Big Brother. Mon genou est stabilisé! Je fais des traitements électromagnétiques qui font en sorte que ça accélère la circulation du sang dans mon corps et favorise la guérison. Alors j'ai bien hâte de voir si l'inflammation va baisser. Puis, en même temps, j'essaie de m'installer! Je suis en train de tout défaire mes trois grosses valises. Ma chambre est complètement en bordel... Et comme plusieurs joueurs m'avaient avertie, je me cherche beaucoup dans la maison. En défaisant le lave-vaisselle, je n'avais aucune idée où ranger les couteaux, les poêlons, les plats de plastique... Pourtant, c'est moi qui ai dessiné ma cuisine, et elle est très fonctionnelle! Aussi, je trouvais ça bizarre que mes amis et ma famille m'appellent Marie-Christine, Marie. Pourtant, c'est mon nom (rires)! Je pense que c'est parce que ça fait deux mois que je me fais appeler MC. Alors... à part ça (rires), ça va très très bien. J'ai un bon moral!», dévoile-t-elle.

On lui envoie une tonne d'ondes positives et on lui souhaite de se remettre sur pieds rapidement!