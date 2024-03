Marie-Christine Lavoie nous épate avec ses prouesses au gym

Sur la vidéo, on pouvait voir quelques mots écrits comme réhabilitation, motivation et discipline. On sait que la designer souffre d'un problème au genou depuis quelques années et que ces pratiques sportives doivent lui apporter un grand bien.

On adore le positivisme de la vedette qui, même après un session de gym, levait et déplaçait les meubles de sa maison. Elle déborde d'énergie!



On a hâte de voir ses prochains entraînements!

Vous aimerez aussi: