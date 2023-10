Rupture pour Alice Morel-Michaud et Anthony Therrien

C'est Anthony qui a confirmé la triste nouvelle à Sous les projecteurs mercredi dernier, lors du visionnement de presse pour la deuxième saison de Lac-Noir.

«Cette relation-là s’est terminée comme un rêve, d’un commun accord. Des fois, dans la vie, on s’accompagne pendant un moment, et après, ça se termine. C’est ce qui s’est passé… », confie Anthony.

Il ajoute: «Pour nous, cette relation-là n’a jamais existé sur les réseaux sociaux. Elle existait pour nous deux, et non pour les autres en performance. Ce qui existait sur les réseaux sociaux était un produit de ça, et non le contraire. Ç’a été une réflexion logique, de décider qu’il n’y aurait pas d’annonce ou quoi que ce soit. [...] On a encore, tous les deux, des photos communes de nous deux, et je n’ai aucunement l’intention de les deleter de mon compte. Alice a fait partie de ma vie pendant sept ans; elle a été extrêmement importante, et elle l’est toujours», conclut-il, lors de son entrevue avec Sous les projecteurs.