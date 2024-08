Roxane Bruneau donne des nouvelles de son célibat

Roxane Bruneau nous a donné des nouvelles concernant son récent célibat et on est contents d'en avoir.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, c'est sur son compte Instagram, au cours d'une séance de questions-réponses avec sa communauté, que l'interprète de Des p'tits bouts de toi s'est confiée sur son nouvel état de célibataire.

La chanteuse a avoué vivre des hauts et des bas mais fort heureusement, elle conserve une bonne communication avec son ex-conjointe. L'ancien couple se partage aussi la garde des chiens pour que sa «belle-fille» puisse les voir.

La vedette a aussi exprimé être plutôt fermée à tomber en amour à nouveau. Seul le temps arrange les choses.

On a adoré, même si le sujet était sensible, la voir rire avec ses amis. Roxane a même fait un petit retour sur les fameuses chaises de cuisine qu'elle a attendues pendant des mois. Verdict: bien qu'elles soient trop hautes et qu'elles l'empêchent de toucher par terre, elle va les garder de peur de se retrouver sans chaise pendant encore trop longtemps.



On envoie beaucoup d'amour à Roxane et on espère qu'elle s'habituera rapidement à ses chaises.

