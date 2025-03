Roxane Bruneau annonce une grande nouvelle: «C'est quoi ma vie»

On est tellement heureux pour elle!

La cérémonie des Juno Awards 2025 aura lieu le 30 mars prochain. Le gala sera animé par Michael Bublé en direct du Rogers Arena de Vancouver.

En plus de la performance de Roxane Bruneau, on pourra voir entre autres Elisapie et Sum 41. Il sera possible de regarder le tout en direct sur la chaîne CBC.