Roxane Bruneau dédie une chanson touchante à sa belle-fille!

Roxane Bruneau nous touche droit au cœur avec Replay, un slam brut et sincère...

Ce cri du cœur, elle l’adresse à sa belle-fille et à toutes les jeunes filles qui méritent d’être respectées et reconnues. Avec des mots pleins d’amour et de solidarité, Roxane frappe fort et vrai!

En collaboration avec son complice de toujours, le compositeur et réalisateur Mathieu Brisset, elle ose un nouveau terrain. La musique enveloppe ses paroles, et chaque émotion résonne fort.