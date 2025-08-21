Patrick Huard sur Anik Jean: «il y a 17 ans une comète m’est foncée dedans»

Patrick Huard a rendu un vibrant hommage à sa douce, la femme de sa vie avec qui il partage son quotidien depuis maintenant 17 ans: Anik Jean.

C’est dans une publication déposée sur son compte Instagram que le comédien a effectivement tenu à souligner cet anniversaire notable.

Sous une photo de la belle artiste, il a inscrit: «Il y a 17 ans, une comète m’est foncée dedans, créant mon big bang à moi. 3 ans plus tard, naissait de cette spectaculaire explosion, une nouvelle planète, Les Jean-Huard! Sur cette planète, y’a toute! Des rires, des pleurs, de l’eau, des rêves. Mais surtout, il y a toi, mon grand amour! Pourquoi l’univers m’a fait ce cadeau, je ne le comprends toujours pas, mais je le prends.

Bon anniversaire de mariage mon amour! ❤️»