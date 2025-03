5 choses que vous ne saviez pas sur Robin-Joël Cool

1. Il compte France Beaudoin parmi ses fans

Il a déjà chanté Noël à En direct de l'univers. En effet, France Beaudoin a eu un véritable coup de coeur pour l'acteur et l'a invité à venir chanter Rock'n roll du Pere Noël de Marcel Martel à l'émission en décembre dernier.

2. Il a joué dans plusieurs grandes séries télé

Bien qu'on l'ait récemment remarqué dans la série Temps de chien, un rôle qui lui a d'ailleurs valu un prix Gémeaux, Robin-Joël Cool fait de la télé depuis longtemps. Il a entre autres incarné un policier dans Trauma et un coiffeur dans Les Bobos, en plus de jouer dans 19-2 et District 31.

3. C'est un artiste polyvalent

Il travaille également en tant que musicien sur des productions télévisuelle. Parmi les trames sonores auxquelles il a contribué, on compte Le monde de Gabrielle Roy, Temps de chien et Conséquences.

4. Sa conjointe est aussi une personnalité publique

Il est en couple avec la chanteuse et actrice Viviane Audet. Les tourtereaux sont rencontrés sur le plateau de la série Belle-Baie à la fin des années 2010. Ils se sont mariés en 2012 en Gaspésie.

5. Il a deux enfants

Robin-Joël Cool et sa douce sont parents de deux garçons de 9 et 4 ans, Abraham et Milan. Toute la famille revient d'un long voyage en Australie.