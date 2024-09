Prix Gémeaux 2024: Découvrez tous les gagnants!

Ce dimanche 15 septembre, le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts a vibré au rythme de la télévision d’ici, avec Pierre-Yves Lord aux commandes du Gala des 39es Prix Gémeaux.

Pierre-Yves Lord, déjà acclamé pour sa première prestation l’an dernier, a su captiver l’audience avec son enthousiasme contagieux et sa passion pour la télé locale. Entouré de plus d’une vingtaine de personnalités du petit écran, il a offert une soirée mémorable. Parmi les invités d'honneur, on retrouvait André Robitaille, Yves P. Pelletier, Christian Bégin, Frédéric Pierre, Ricardo Trogi, Sébastien Benoît, Martin Drainville, Anne Dorval, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Catherine Brunet, Félix-Antoine Tremblay, Marie-Ève Janvier, François Morency, Janette Bertrand, Matthieu Pepper, Mélissa Désormeaux-Poulin, Fayolle Jean, Pascale Renaud-Hébert, Guy Jodoin et Dominic Sillon.

La cérémonie a été marquée par la remise de 16 prix Gémeaux, couvrant des catégories aussi prestigieuses que les meilleures séries dramatiques, la meilleure comédie, les meilleurs premiers rôles et les meilleures animations. La compétition était intense, mettant en lumière l’excellence et la créativité des productions québécoises.

Découvrez maintenant tous les gagnants de la 39e éditions des Prix Gémeaux!