Rita Baga forcée d’annuler son spectacle pour raisons de santé

Ce samedi, Jean-François Guevremont, mieux connu sous le nom de Rita Baga, devait monter sur scène à Montmagny pour présenter son spectacle Spraynet!
Malheureusement, un imprévu de santé est venu bouleverser les plans de la drag queen adorée du public...
C’est son conjoint, Yannick Brouillette, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle.
« Jean-François s’est bien rendu à Montmagny, malgré un début d’amygdalite ce matin, mais il fait de la forte fièvre et sera incapable de monter sur scène », a-t-il écrit. Il a également invité les spectateurs à communiquer avec la billetterie pour connaître les options de remboursement.
Pour un artiste, annuler un spectacle n’est jamais une décision facile! On imagine que l’état de santé de Jean-François devait être particulièrement éprouvant pour qu’il soit contraint de se retirer, d’autant plus que Spraynet est un spectacle énergique, mêlant chant, danse et humour.
Une fièvre et une amygdalite auraient sans doute rendu la performance pénible... et bien loin de la qualité à laquelle Rita Baga nous a habitués!
On souhaite à Jean-François Guevremont un prompt rétablissement, en espérant qu’il pourra retrouver la scène dès que possible. Sa prochaine représentation de Spraynet est prévue pour le 13 novembre à Rivière-du-Loup. Croisons les doigts pour qu’il soit remis sur pied d’ici là!
