Rita Baga forcée d’annuler son spectacle pour raisons de santé

Ce samedi, Jean-François Guevremont, mieux connu sous le nom de Rita Baga, devait monter sur scène à Montmagny pour présenter son spectacle Spraynet!

Malheureusement, un imprévu de santé est venu bouleverser les plans de la drag queen adorée du public...

C’est son conjoint, Yannick Brouillette, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle.