Eugénie Bouchard célèbre sa fête en grand à New York, voyez les photos

Sur les réseaux sociaux, la tenniswoman québécoise nous a invités à sa façon à la soirée en publiant une série de photos et disons qu'elle n'a pas fait les choses à moitié.

Décorations somptueuses, tenues de soirée élégantes, et ambiance festive : Eugénie Bouchard a mis le paquet pour célébrer sa fête en grand.

Sous les images montrant leur soirée entre filles et le festin auquel elles ont eu droit, elle a écrit : «bday fun 🎈»

Les photos montrent Eugénie Bouchard plus radieuse que jamais, entourée de ses proches, et visiblement heureuse de célébrer cette nouvelle année. On la voit notamment dans une magnifique robe de soirée en satin rouge écarlate, rayonnante.

