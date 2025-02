Ping-pong et nudité: Marie-Claude Savard sème l’émoi en racontant ce qu’elle a vu à Bangkok

Rappelons qu’au début de l’année, après sept ans à coanimer Ça rentre au poste aux côtés de Sébastien Trudel et Mario Tessier, Marie-Claude Savard a annoncé qu’elle quittait l’émission pour embrasser un nouveau défi professionnel et personnel, elle qui s’est jointe à Midi Fun en compagnie de Pierre Pagé et Peter MacLeod. En plus de ce rôle, elle est également maintenant à l’antenne tous les matins à partir de 9 h 30 sur Énergie.

