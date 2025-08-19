René Homier-Roy accorde une première entrevue depuis son départ précipité de Radio-Canada

C’est Johane Despins, en remplacement d’Émilie Perreault à l’émission Il restera toujours la culture sur ICI Première, qui s’est rendue chez lui pour prendre de ses nouvelles et revenir avec lui sur ce départ précipité.

«C'est une bactérie qui s'est logée dans mon pied. Personne ne comprend, même les grandes sommités du CHUM, personne ne sait d'où c'est venu et jusqu'à récemment, j'ai encore un problème avec ce pied-là.»

Dans cette même entrevue, il explique que cette bactérie lui a fait passer plus d’un mois à l’hôpital.