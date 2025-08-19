René Homier-Roy accorde une première entrevue depuis son départ précipité de Radio-Canada

Début du contenu principal.
René Homier-Roy, l’emblématique animateur de Culture Club, a accordé sa première entrevue après une sortie inattendue causée par une infection bactérienne au pied, qui l’a empêché d’animer ses deux dernières émissions.
C’est Johane Despins, en remplacement d’Émilie Perreault à l’émission Il restera toujours la culture sur ICI Première, qui s’est rendue chez lui pour prendre de ses nouvelles et revenir avec lui sur ce départ précipité.
«C'est une bactérie qui s'est logée dans mon pied. Personne ne comprend, même les grandes sommités du CHUM, personne ne sait d'où c'est venu et jusqu'à récemment, j'ai encore un problème avec ce pied-là.»
Dans cette même entrevue, il explique que cette bactérie lui a fait passer plus d’un mois à l’hôpital.
Durant l’entrevue, la légende de la radio est revenue sur la différence entre quitter une carrière et quitter une émission. En 2012, il avait d’ailleurs tiré sa révérence de l’animation de C’est bien meilleur le matin après 14 ans.
«C'est énorme! Ça fait très longtemps que je travaille et que j'ai eu des réalisateurs, des réalisatrices. [...] C'est très particulier. C'est ça la dimension la plus hard, la plus difficile de la retraite, du deuil que la retraite représente.»
René Homier-Roy a animé sa toute dernière émission de Culture Club le 21 juin dernier. Ce jour-là, il a adressé de touchants adieux à ses auditeurs. Depuis, il s’était fait discret, n’accordant aucune entrevue ni faisant de retour à l’antenne.
