Claudie Mercier annonce une pause importante pour sa santé mentale

Claudie a aussi abordé un sujet rarement discuté sur les réseaux: ses troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et ses phobies. Elle explique comment ces défis affectent son quotidien, et pourquoi, sur les recommandations de son médecin, elle a dû mettre un frein à tout... pour prendre soin d’elle.

Ce n’est pas évident quand on est travailleuse autonome et plusieurs abonnés lui ont posé des questions à ce sujet: comment on fait un «arrêt maladie» quand on travaille à son compte? Elle a répondu en toute transparence: elle a simplement mis ses contrats sur pause pour les prochaines semaines. Parce que là, ce dont elle a besoin, c’est de repos.