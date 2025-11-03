Saskia Thuot annonce le retour télé de Décore ta vie

À Canal Vie et sur Crave, dès 2026, on pourra retrouver Décore ta vie, une émission qui a marqué toute une génération avec ses 16 saisons et ses 746 épisodes. Le grand retour soulignera aussi les 25 ans de l'émission.

Aux côtés de son complice Jean-François Arel, Saskia surprendra chaque semaine une personne inspirante et transformera, en une seule journée, une pièce de sa maison, avec un budget de 3 000 $.