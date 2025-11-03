Saskia Thuot annonce le retour télé de Décore ta vie

Début du contenu principal.
Saskia Thuot a annoncé une grande nouvelle, au grand bonheur des amateurs de décoration: une émission culte fera son retour!
À Canal Vie et sur Crave, dès 2026, on pourra retrouver Décore ta vie, une émission qui a marqué toute une génération avec ses 16 saisons et ses 746 épisodes. Le grand retour soulignera aussi les 25 ans de l'émission.
Aux côtés de son complice Jean-François Arel, Saskia surprendra chaque semaine une personne inspirante et transformera, en une seule journée, une pièce de sa maison, avec un budget de 3 000 $.
Les inscriptions pour la prochaine saison de Décore ta vie sont maintenant ouvertes. Vous pouvez soumettre votre candidature dès maintenant en cliquant ici!
Rappelons que c’est à la mi-mars que Saskia Thuot annonçait la grande nouvelle de son retour au petit écran.
Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l’animatrice s’était adressée à la caméra pour annoncer la belle nouvelle et s’emballer des tournages qui sont désormais entamés.
Vous aimerez aussi: