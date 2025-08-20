Marie-Lyne Joncas et Ève Côté répondent sans filtre à nos questions crues

Début du contenu principal.
Marie-Lyne Joncas et Ève Côté nous ont surpris avec leurs réponses sans filtres, offertes à mon collègue Raphaël Roy, dont une sur des messages très, très crus, reçus de la part d’internautes pas gênés.
C’est lors d’une entrevue accordée en marge du tournage de leur série que ce dernier a effectivement offert aux filles un segment tout indiqué, s’inspirant du titre de leur comédie Les crues annoncée sur Crave en 2026.
Pour l’occasion, il leur a donc offert un «quizz cru», commençant en les questionnant à savoir quelle vérité crue on serait surpris d’apprendre à leur sujet.
Marie-Lyne Joncas s’est lancée en nous annonçant qu’elles n’étaient pas celles qu’on imagine: «les gens pensent qu’on est pas mal plus trash qu’on l’est dans la vie. Les deux on s’entraîne beaucoup, on mange bien, on aime ça prendre soin de nous. Oui, on fait le party, mais on est vraiment des gens plutôt sages, en fait, disciplinés.»
À savoir quelle était la chose la plus crue qu’on leur avait dite en audition, c’est encore une fois l’animatrice de l’émission Le grand chantier RONA qui a répondu affirmant: «Ce serait l’fun que tu joues moins “École de l’humour” sil-vous-plait.»
Ève Côté de son côté nous a fait rire racontant qu’une des seules auditions qu’elle avait passée était pour Tim Horton et qu’elle s’était honteusement fait reprendre sur sa prononciation du nom de la chaîne. Nul besoin de vous dire qu’elle ne l’a pas eu.
Questionnées à savoir si ça leur était déjà arrivé de recevoir un message cru de la part d’un fan, les filles ont été unanimes. BEAUCOUP!
Ève Côté a même expliqué recevoir des photos des «crudités» de certains messieurs sur les réseaux sociaux. Quelle horreur.
Je rappelle que Les Grandes Crues passent de la scène au petit écran!
Ève Côté et Marie-Lyne Joncas, qu’on a adorées dans leur spectacle Su’l gros vin, se retrouvent dans Les crues, une toute nouvelle comédie annoncée sur Crave pour 2026.
La série racontera les tribulations de Marie-Lyne et Ève, qui, après s’être brouillées à la suite de leur tournée, décident de raviver leur amitié pour réaliser un rêve commun: créer leur propre vin.
Tous les détails, dont la distribution étoile se trouvent ici.