Marie-Lyne Joncas et Ève Côté répondent sans filtre à nos questions crues

À savoir quelle était la chose la plus crue qu’on leur avait dite en audition, c’est encore une fois l’animatrice de l’émission Le grand chantier RONA qui a répondu affirmant: «Ce serait l’fun que tu joues moins “École de l’humour” sil-vous-plait.»

Ève Côté de son côté nous a fait rire racontant qu’une des seules auditions qu’elle avait passée était pour Tim Horton et qu’elle s’était honteusement fait reprendre sur sa prononciation du nom de la chaîne. Nul besoin de vous dire qu’elle ne l’a pas eu.

Des messages crus à profusion

Questionnées à savoir si ça leur était déjà arrivé de recevoir un message cru de la part d’un fan, les filles ont été unanimes. BEAUCOUP!

Ève Côté a même expliqué recevoir des photos des «crudités» de certains messieurs sur les réseaux sociaux. Quelle horreur.