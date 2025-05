Eve Côté était très bien accompagnée pour célébrer ses 40 ans

C'était le quarantième anniversaire d'Ève Côté et elle était très bien accompagnée pour célébrer.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Et oui, une de nos humoristes chouchous vient de sortir de la trentaine et pour souligner une nouvelle décennie, elle s'est rendue dans Lanaudière, plus précisément au chalet locatif le Mélilot Blanc avec ses amies.