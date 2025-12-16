C’est LUI le nouvel amoureux de Geneviève Schmidt

Le couple a partagé un rare moment public, le premier en fait, profitant de l'ambiance magique de la soirée pour immortaliser leur amour devant les caméras.

Les amoureux oeuvrent dans le même domaine

Selon le Showbizz.net, les amoureux se seraient rencontrés lors des tournages de la seconde saison de Mr. Big, dans laquelle Geneviève Schmidt a obtenu un rôle.

Selon nos recherches, Pierre Bertrand est effectivement preneur de son sur la série présentée sur le Club Illico +.

Les deux tourtereaux oeuvrent donc dans le même domaine, respectivement devant et derrière la caméra.