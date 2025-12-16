C’est LUI le nouvel amoureux de Geneviève Schmidt

Début du contenu principal.
Geneviève Schmidt nous a fait une belle surprise lundi soir en nous présentant son nouvel amoureux, qui se nomme Pierre Bertrand.
C’est lors de la très attendue première médiatique de la comédie musicale Peter Pan, qui se déroulait à l’Espace St-Denis, que la comédienne a foulé le tapis rouge en si bonne compagnie.
Le couple a partagé un rare moment public, le premier en fait, profitant de l'ambiance magique de la soirée pour immortaliser leur amour devant les caméras.
Selon le Showbizz.net, les amoureux se seraient rencontrés lors des tournages de la seconde saison de Mr. Big, dans laquelle Geneviève Schmidt a obtenu un rôle.
Selon nos recherches, Pierre Bertrand est effectivement preneur de son sur la série présentée sur le Club Illico +.
Les deux tourtereaux oeuvrent donc dans le même domaine, respectivement devant et derrière la caméra.
Rappelons que les vedettes étaient nombreuses lundi soir pour la première média de Peter Pan.
Les photos des artistes qui ont vécu cette soirée haute en couleur sont disponibles ici.
La production, mise en scène par Luc Guérin et portée par Éléonore Lagacé (en Peter Pan) et Benoit Brière (en Capitaine Crochet), a séduit par son énergie et ses chorégraphies dynamiques, transportant le public dans ce grand classique de Broadway récompensé aux Tony Awards.