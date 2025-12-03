Geneviève Schmidt fait une grande révélation aux fans de STAT!

Début du contenu principal.
Geneviève Schmidt nous entraîne dans les coulisses de STAT dans sa story Instagram.
Avec trois publications éphémères, l'interprète chirurgienne Isabelle Granger a révélé que sa dernière journée sur le plateau de la saison 4 avait lieu en ce mercredi 3 décembre.
Le tournage de la saison actuelle de STAT se terminera donc cette semaine!
Geneviève Schmidt a partagé une photo de son horaire fourni par la production. En y jetant un oeil, on constate que le tournage de la saison 4 s'est étiré sur 96 jours.
La comédienne a tourné ses dernières scènes au jour 94.
Voici les stories de la vedette de STAT, qui nous donnent déjà hâte de découvrir la suite de la série médicale:
«Épisodes 13 à 24. Bouche bée, vous serez», indique Geneviève Schmidt.
Ça tombe bien, l'épisode 13 sera le premier diffusé après le temps des Fêtes. Il faudra donc faire preuve de patience pendant environ un mois pour découvrir ce qui nous attend dans STAT!
La finale de STAT avant la pause des Fêtes a fortement secoué le public, notamment lorsque le meilleur ami (Pierre-Luc Lafontaine) de Patrick O’Brian (Matthieu Pepper) a choisi de donner une partie de son foie à la jeune mère de famille qui avait été battue à cause de son emploi.
Quant à Siméon (Benjamin Gratton), qui a provoqué un incendie en tentant de se faire des frites, plusieurs se demandent encore s’il a survécu.
Il faudra patienter jusqu’à janvier pour obtenir des réponses, mais Radio-Canada a déjà dévoilé quelques informations sur ce qui attend les téléspectateurs au retour de la série.
