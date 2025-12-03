Geneviève Schmidt fait une grande révélation aux fans de STAT!

Geneviève Schmidt nous entraîne dans les coulisses de STAT dans sa story Instagram.

Avec trois publications éphémères, l'interprète chirurgienne Isabelle Granger a révélé que sa dernière journée sur le plateau de la saison 4 avait lieu en ce mercredi 3 décembre.

Le tournage de la saison actuelle de STAT se terminera donc cette semaine!