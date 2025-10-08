Découvrez le nouveau projet télé de Geneviève Schmidt

Geneviève Schmidt se joint à une série adorée du public: Mr. Big!

C'est le réalisateur de la fiction, Alexis Durand-Brault, qui a annoncé la belle nouvelle sur Instagram.

Il en a profité pour dévoiler une première photo de Geneviève Schmidt dans la peau de son personnage. Chignon à la Pamela Anderson, veste de cuir et bijoux dorés: la comédienne s'est métamorphosée pour ce nouveau rôle!

Voici la première image de l'actrice dans Mr. Big, saison 2: