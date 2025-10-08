Découvrez le nouveau projet télé de Geneviève Schmidt

Début du contenu principal.
Geneviève Schmidt se joint à une série adorée du public: Mr. Big!
C'est le réalisateur de la fiction, Alexis Durand-Brault, qui a annoncé la belle nouvelle sur Instagram.
Il en a profité pour dévoiler une première photo de Geneviève Schmidt dans la peau de son personnage. Chignon à la Pamela Anderson, veste de cuir et bijoux dorés: la comédienne s'est métamorphosée pour ce nouveau rôle!
Voici la première image de l'actrice dans Mr. Big, saison 2:
Très heureuse de se joindre à la distribution de la saison 2, Geneviève Schmidt a ensuite partagé la photo dans sa story Instagram.
Elle précise qu'elle a «tout aimé de ce projet» et qu'on pourra voir la suite en février prochain:
Le deuxième chapitre de Mr. Big réunira à nouveau Julianne Côté et Guillaume Cyr, en plus d'une talentueuse brochettes d'acteurs bien connus du public.
Voici d'autres photos capturées lors des tournages de la saison 2:
En plus de prendre part à Mr. Big la saison prochaine, Geneviève Schmidt est toujours bien présente dans STAT.
En ce mercredi, l'actrice dévoilait qu'ils en étaient au jour 55 sur 96 du tournage de la saison 4. La production est installée aux studios MELS.
Rappelons que l'émission est désormais présentée en version hebdomadaire, le mardi à 20h sur ICI Télé.
Depuis le début de la quatrième saison de STAT, les téléspectateurs se demandent ce qu’il adviendra du procès de Steve Jolicoeur (Marc Beaupré).
Radio-Canada a depuis confirmé que le début du procès sera diffusé le mardi 28 octobre.
Dans le résumé de l’épisode du 28 octobre, on peut lire : «Pascal (Normand D’Amour) et Jacob (Lou-Pascal Tremblay) discutent du procès de Steve qui débute le jour même.»
