Ariane Moffatt et Beyries chantent Noël, voyez leur duo!

Ariane Moffatt et Beyries nous font un cadeau à l'avance cette année en nous offrant une douce chanson de Noël!

Il s'agit du succès Last Christmas de Wham!, qu'elles ont choisi de reprendre en version acoustique.

Avec la douceur de leurs voix, la guitare classique et l'ambiance feutrée, cette vidéo des Fêtes réchauffera instantanément votre coeur! Voici la reprise de Last Christmas d'Ariane Moffatt et Beyries: