Ces deux participantes de Quel Talent! provoquent un immense buzz sur les réseaux sociaux

À la fin de leur numéro, Rachid mentionne qu’elles sont probablement les deux filles qui l’ont fait le plus rire de toute sa vie! L’humoriste en est même tombé en bas de sa chaise! Un moment qui a beaucoup fait rire Marie-Mai également. Malheureusement, Anne Dorval n’était pas autant convaincue: «J’ai ris, mais jamais autant que Marie-Mai c’est sûr.», dit-elle en mentionnant avoir hésité à appuyer sur le bouton rouge «j’aimerais ça qu’on en reste là», ajoute-t-elle à la fin de ses commentaires. Serge Denoncourt était lui aussi d’accord avec la comédienne: «J’ai vraiment ri, j’ai tout aimé, mais je ne veux pas vous revoir c’est non.» Avec deux refus, on a donc dû dire au revoir à Éclectique électrique.

