Ces deux participantes de Quel Talent! provoquent un immense buzz sur les réseaux sociaux

L’émission Quel talent! nous fait grandement réagir, encore une fois cette année, avec des numéros autant grandioses qu’absurdes. Cette semaine, le duo Éclectique électrique composé de deux jeunes femmes a complètement fait exploser de rire les juges, mais aussi les réseaux sociaux! Leur performance a été vue plus de deux millions de fois en moins de 24h sur Tik Tok! Voyez la performance plus bas.
Ce matin, plus de quatre millions de personnes avaient regardé le moment de Maggie et Jackie. «Notre talent, nous autres, c’est de vous surprendre!», lance Maggie en début d'entrevue. Arrivées sur la scène du Monument-National par la foule comme de vraies stars, Serge Denoncourt s’exclame: «Eh lala», en voyant les artistes devant lui. Se qualifiant d’être «un mélange entre LMFAO et les mouvements d’Agadoo», le succès de Patrick Zabé, les «musiciennes» font rire le public et les juges dès les premières minutes! L'incroyable performance est à visionner absolument ci-dessous.
Maggie et Jackie se nomment en réalité Rosalie Lacroix et Élizabeth Grondin, deux humoristes de la relève qu’on peut suivre sur les réseaux sociaux.
À la fin de leur numéro, Rachid mentionne qu’elles sont probablement les deux filles qui l’ont fait le plus rire de toute sa vie! L’humoriste en est même tombé en bas de sa chaise! Un moment qui a beaucoup fait rire Marie-Mai également. Malheureusement, Anne Dorval n’était pas autant convaincue: «J’ai ris, mais jamais autant que Marie-Mai c’est sûr.», dit-elle en mentionnant avoir hésité à appuyer sur le bouton rouge «j’aimerais ça qu’on en reste là», ajoute-t-elle à la fin de ses commentaires. Serge Denoncourt était lui aussi d’accord avec la comédienne: «J’ai vraiment ri, j’ai tout aimé, mais je ne veux pas vous revoir c’est non.» Avec deux refus, on a donc dû dire au revoir à Éclectique électrique.
