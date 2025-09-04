Découvrez enfin les premiers invités de Julie Snyder à Chaque seconde compte

Dans quelques jours, on pourra enfin retrouver Julie Snyder à la télé pour le début de la deuxième saison de Chaque seconde compte sur les ondes de Noovo.

La première émission qui sera diffusée ce mercredi 10 septembre à 20h est d’ailleurs un spécial artistes avec Marie-Lyne Joncas, Daniel Corbin, Jean-Philippe Perras et Marie-Claude Savard.

Chaque artiste va jouer pour une fondation. On se demande bien qui aura la chance de repartir avec le plus gros montant amassé pendant l’émission.