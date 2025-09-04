Découvrez enfin les premiers invités de Julie Snyder à Chaque seconde compte

Début du contenu principal.
Dans quelques jours, on pourra enfin retrouver Julie Snyder à la télé pour le début de la deuxième saison de Chaque seconde compte sur les ondes de Noovo.
La première émission qui sera diffusée ce mercredi 10 septembre à 20h est d’ailleurs un spécial artistes avec Marie-Lyne Joncas, Daniel Corbin, Jean-Philippe Perras et Marie-Claude Savard.
Chaque artiste va jouer pour une fondation. On se demande bien qui aura la chance de repartir avec le plus gros montant amassé pendant l’émission.
Voici d’ailleurs quelques photos prises lors du tournage de cette émission bien spéciale:
Pour la deuxième saison de Chaque seconde compte, on retrouvera des participants et des participantes provenant des quatre coins de la province: Montréal, Laval, Terrebonne, Boucherville, Mirabel, Québec, Lévis, Jonquière, Baie-Comeau, Acton Vale, Carleton-sur-Mer et plus encore.
Ils et elles devront répondre de façon unanime à des questions de connaissances générales. Plus les participant.e.s prennent du temps pour répondre, plus le prix en argent diminue.
À la fin de chaque épisode, les participants doivent également diviser l’argent accumulé en trois parts inégales, toujours à l’unanimité.
Comme la première saison, le concept de l’émission demeure donc le même.
Chaque seconde compte est une adaptation québécoise du format international Divided, qui a rencontré un grand succès dans plus de 20 pays à travers le monde.
On peut donc dire que Julie Snyder aura un automne très occupé avec la diffusion de la nouvelle saison d’Occupation Double à Chypre et la deuxième saison de Chaque seconde compte.
L’émission Chaque seconde compte sera diffusée chaque mercredi à 20h sur les ondes de Noovo.
