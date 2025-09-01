Julie Snyder était bien accompagnée pour sa descente de la rivière Rouge

Début du contenu principal.
Mélanie Joly et Julie Snyder ont profité du long week-end de la fête du Travail pour se retrouver à la rivière Rouge. Un moment entre amies, à profiter pleinement des beaux jours de la fin d’été.
C’est dans une publication Instagram que Mélanie Joly a partagé un joli moment passé en compagnie de son amoureux, Félix Marzell, et de son amie Julie Snyder.
Le trio rayonne sur une photo prise à La Conception, laissant croire qu’ils ont pleinement profité de ce week-end en nature.
La descente de la rivière Rouge à La Conception propose un parcours d’environ 12 kilomètres. En pagayant à un rythme constant, sans arrêt, le trajet se complète en près de trois heures, selon le courant.
D’ailleurs, Mélanie Joly a choisi les Îles-de-la-Madeleine comme destination pour ses vacances. Peut-être en a-t-elle profité pour découvrir quelques-uns des endroits coups de cœur de son amie Julie Snyder.