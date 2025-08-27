Julie Snyder se baigne dans l'eau cristalline d'Ayia Napa avec Romy et Thomas

Début du contenu principal.
Julie Snyder a partagé une partie de son périple en famille à Chypre avec ses abonnés, nous invitant dans un après-midi au lagon bleu d’Ayia Napa.
Dans une suite de stories déposées sur Instagram, la productrice qui s’est arrêtée sur cette île paradisiaque de la Méditerranée pour chapeauter Occupation Double ne boude pas quelques moments de détente au soleil.
En compagnie de sa fille Romy et de son garçon Thomas, elle s’offre une version de luxe de la conciliation travail-famille.
Voyez les images dans la vidéo en en-tête.
On a un coup de cœur pour leur baignade dans l’eau cristalline d’Ayia Napa, une station balnéaire située sur la côte sud-est de Chypre et reconnue pour ses plages et ses points de baignade.
La petite famille s’est entre autres offert une séance de sea bob, une espèce de scooter sous-marin de plongée qui permet de glisser sous et à la surface de l'eau. Voyez une vidéo de leur séance dans la vidéo en top d’article.
On souhaite à Julie Snyder et à ses grands enfants, pleins de moments d’exploration comme celui-là dans les prochaines semaines.
Je rappelle qu’OD Chypre prend son envol le 7 septembre prochain dès 18h30 sur Noovo et noovo.ca.