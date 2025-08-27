Julie Snyder se baigne dans l'eau cristalline d'Ayia Napa avec Romy et Thomas

Julie Snyder a partagé une partie de son périple en famille à Chypre avec ses abonnés, nous invitant dans un après-midi au lagon bleu d’Ayia Napa.

Dans une suite de stories déposées sur Instagram, la productrice qui s’est arrêtée sur cette île paradisiaque de la Méditerranée pour chapeauter Occupation Double ne boude pas quelques moments de détente au soleil.

En compagnie de sa fille Romy et de son garçon Thomas, elle s’offre une version de luxe de la conciliation travail-famille.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.