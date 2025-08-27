Passer au contenu principal
Julie Snyder se baigne dans l'eau cristalline d'Ayia Napa avec Romy et Thomas

PAR :
© Julie Snyder/Instagram

On a un coup de cœur pour leur baignade dans l’eau cristalline d’Ayia Napa, une station balnéaire située sur la côte sud-est de Chypre et reconnue pour ses plages et ses points de baignade.

La petite famille s’est entre autres offert une séance de sea bob, une espèce de scooter sous-marin de plongée qui permet de glisser sous et à la surface de l'eau. Voyez une vidéo de leur séance dans la vidéo en top d’article.

On souhaite à Julie Snyder et à ses grands enfants, pleins de moments d’exploration comme celui-là dans les prochaines semaines.

Je rappelle qu’OD Chypre prend son envol le 7 septembre prochain dès 18h30 sur Noovo et noovo.ca.

