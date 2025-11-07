Passer au contenu principal
Entrevue télé de Guillaume Lemay-Thivierge: un premier extrait corsé est dévoilé

Un premier extrait de l’entrevue entre Stéphan Bureau et Guillaume Lemay-Thivierge, à Une époque formidable, a été dévoilé sur les réseaux sociaux de Télé-Québec, et le ton s’annonce pour le moins corsé.

Réputé pour poser les vraies questions, Stéphan Bureau semble une fois de plus fidèle à sa réputation, comme en témoigne ce premier aperçu.

© Rosalie-Anne Lavoie Bolduc/Télé-Québec

Dans cet extrait, le comédien revient sur l’épisode controversé où il avait tenu des propos jugés racistes alors qu’il se trouvait en forêt, près d’un arbre.

Il confie à l’intervieweur qu’il s'est mis à la place des personnes qui ont reçu ce message.

 «Évidemment que je me mets dans la peau des gens qui reçoivent ça, surtout des gens de la communauté, qui font: "C'est un mot qui nous a tellement fait mal, qui nous a tellement blessés depuis tellement d'années. Comment ça se fait que Guillaume ose utiliser ce mot-là pour faire une blague là-dessus?" Je comprends très bien la peine, la douleur et l'inconfort que les gens ont ressentis par rapport à ça.»

L’acteur poursuit en révélant avoir traversé une période extrêmement difficile à la suite de cette controverse: 

«Parce que, et c'est pour ça que j'explique la chute que j'ai vécue, quand je me suis retrouvé en boule chez moi, de la misère à respirer, à avoir des idées noires, à penser même au suicide par moments, penses-tu que je n'aurais pas fait: "hé, là, je vais le dire que j'ai fait une blague conne, je vais avouer mon tort, puis ça va être réglé", mais je ne suis pas capable de me mentir à moi-même.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: 

Il s’agira de la première entrevue télévisée que le comédien accorde depuis son retrait de la vie publique, survenu il y a 18 mois.

En mars 2024, il avait été écarté de l’espace public, perdant notamment son rôle d’animateur à Chanteurs masqués ainsi que plusieurs contrats publicitaires.

© Rosalie-Anne Lavoie Bolduc/Télé-Québec

L’entrevue complète entre Stéphan Bureau et Guillaume Lemay-Thivierge sera diffusée le mercredi 12 novembre sur les ondes de Télé-Québec.

