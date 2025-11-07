Entrevue télé de Guillaume Lemay-Thivierge: un premier extrait corsé est dévoilé

Début du contenu principal.
Un premier extrait de l’entrevue entre Stéphan Bureau et Guillaume Lemay-Thivierge, à Une époque formidable, a été dévoilé sur les réseaux sociaux de Télé-Québec, et le ton s’annonce pour le moins corsé.
Réputé pour poser les vraies questions, Stéphan Bureau semble une fois de plus fidèle à sa réputation, comme en témoigne ce premier aperçu.
Dans cet extrait, le comédien revient sur l’épisode controversé où il avait tenu des propos jugés racistes alors qu’il se trouvait en forêt, près d’un arbre.
Il confie à l’intervieweur qu’il s'est mis à la place des personnes qui ont reçu ce message.
«Évidemment que je me mets dans la peau des gens qui reçoivent ça, surtout des gens de la communauté, qui font: "C'est un mot qui nous a tellement fait mal, qui nous a tellement blessés depuis tellement d'années. Comment ça se fait que Guillaume ose utiliser ce mot-là pour faire une blague là-dessus?" Je comprends très bien la peine, la douleur et l'inconfort que les gens ont ressentis par rapport à ça.»
L’acteur poursuit en révélant avoir traversé une période extrêmement difficile à la suite de cette controverse:
«Parce que, et c'est pour ça que j'explique la chute que j'ai vécue, quand je me suis retrouvé en boule chez moi, de la misère à respirer, à avoir des idées noires, à penser même au suicide par moments, penses-tu que je n'aurais pas fait: "hé, là, je vais le dire que j'ai fait une blague conne, je vais avouer mon tort, puis ça va être réglé", mais je ne suis pas capable de me mentir à moi-même.»
Il s’agira de la première entrevue télévisée que le comédien accorde depuis son retrait de la vie publique, survenu il y a 18 mois.
En mars 2024, il avait été écarté de l’espace public, perdant notamment son rôle d’animateur à Chanteurs masqués ainsi que plusieurs contrats publicitaires.
L’entrevue complète entre Stéphan Bureau et Guillaume Lemay-Thivierge sera diffusée le mercredi 12 novembre sur les ondes de Télé-Québec.
