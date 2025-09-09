Pierre-François Legendre est à la recherche de son sosie adolescent pour un tournage

Début du contenu principal.
Pierre-François Legendre sera la tête d’affiche de la prochaine saison de Plan B.
Il y incarnera Mathieu Laforest, un père de deux garçons, divorcé de la mère de ses enfants. Autosaboteur professionnel, il se retrouve à travailler dans la concession automobile de son père, une situation qui ne fait pas son bonheur…
À la suite d’un sévère anévrisme, il fera appel aux services de Plan B pour retourner dans le passé. Mais évidemment, régler le passé pour éviter le pire ne s’annonce pas aussi simple…
La production est d’ailleurs à la recherche d’un jeune comédien âgé de 15 à 17 ans pour incarner le personnage de Pierre-François Legendre dans sa jeunesse. On souhaite trouver quelqu’un qui lui ressemble physiquement afin d’assurer une continuité dans l’histoire.
Les tournages de la série débuteront le 22 septembre et sa diffusion est prévue à l’été 2026 sur Véro.TV, via l’Extra de TOU.TV.
En attendant, Pierre-François Legendre poursuit l’animation de La gang du matin à Rouge FM Montréal, aux côtés de Patrice Bélanger et Marie-Josée Gauvin.
Récemment, il a raconté une mésaventure vécue par sa famille en voyage: un oubli de paiement d’une centaine de dollars pour une activité a failli les empêcher de quitter l’hôtel à temps.