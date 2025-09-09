Passer au contenu principal
En Vedette

Pierre-François Legendre est à la recherche de son sosie adolescent pour un tournage

Pierre-François Legendre sera la tête d’affiche de la prochaine saison de Plan B.

Il y incarnera Mathieu Laforest, un père de deux garçons, divorcé de la mère de ses enfants. Autosaboteur professionnel, il se retrouve à travailler dans la concession automobile de son père, une situation qui ne fait pas son bonheur…

© Radio-Canada

À la suite d’un sévère anévrisme, il fera appel aux services de Plan B pour retourner dans le passé. Mais évidemment, régler le passé pour éviter le pire ne s’annonce pas aussi simple…

La production est d’ailleurs à la recherche d’un jeune comédien âgé de 15 à 17 ans pour incarner le personnage de Pierre-François Legendre dans sa jeunesse. On souhaite trouver quelqu’un qui lui ressemble physiquement afin d’assurer une continuité dans l’histoire.

© Karine Paradis

Les tournages de la série débuteront le 22 septembre et sa diffusion est prévue à l’été 2026 sur Véro.TV, via l’Extra de TOU.TV.

Un voyage qui ne se passe pas comme prévu

En attendant, Pierre-François Legendre poursuit l’animation de La gang du matin à Rouge FM Montréal, aux côtés de Patrice Bélanger et Marie-Josée Gauvin.

Récemment, il a raconté une mésaventure vécue par sa famille en voyage: un oubli de paiement d’une centaine de dollars pour une activité a failli les empêcher de quitter l’hôtel à temps.

© Rouge 107,3/Instagram

